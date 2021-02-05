Меркель не виключила нових санкцій щодо РФ через Навального

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель не виключила, що персональні санкції щодо РФ у зв’язку з вироком опозиціонеру Алексєю Навальному будуть розширені, однак заявила, що це питання не зв’язане з "Північним потоком-2".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Zeit.

На пресконференції з президентом Франції Еммануелем Макроном Меркель заявила, що персональні санкції проти Росії за ув'язнення Навального можуть бути розширені. Ставлення ж до "Північного потоку-2 "не зазнало змін".

Меркель заявила, що, незважаючи на розбіжності у справі Навального, діалог з Росією не повинен перериватися. "Незважаючи на всі розбіжності (...), тим не менш стратегічно необхідно продовжувати розмову з Росією щодо багатьох геостратегічних питань", - сказала вона.

Макрон закликає до тісних домовленостей між Німеччиною та Францією щодо "Північного потоку-2". "Я вважаю, що нічого не можна оголосити щодо цього проєкту, який майже завершений, без тісної франко-німецької координації", - сказав він.

Трубопровід між Росією та Німеччиною майже завершений. Як і багато інших європейських країн, Франція критично ставиться до проєкту.

Раніше голова комітету Бундестагу з міжнародних справ Норберт Рьотген запропонував ввести мораторій на будівництво "Північного потоку-2" в якості альтернативи санкціям.