У Бундестазі запропонували ввести мораторій на будівництво "Північного потоку-2"

Голова комітету Бундестагу з міжнародних справ Норберт Рьотген запропонував ввести мораторій на будівництво "Північного потоку-2" в якості альтернативи санкціям.

Про це він сказав в інтерв’ю Deutschlandfunk, повідомляє "Європейська правда".

"Можливо, рішення могло б бути наступним: ЄС, Росія, США погоджують мораторій на будівництво, але на цей раз не в якості санкції, а як паузу для вступу в переговори" - сказав Рьотген.

"Це дозволить розвіяти головне занепокоєння Заходу, а саме: що цей трубопровід буде використовуватися як геополітична зброя проти східноєвропейських держав. Це ключовий момент" - додав він.

На думку політика, це може бути крок, який розвіє геополітичні занепокоєння, але також відповідатиме інтересам Росії забезпечити надійну основу для постачання енергії.

Раніше німецькі ЗМІ писали, що США вперше сигналізували про готовність говорити про припинення своїх санкцій щодо суперечливого трубопроводу.

Як відомо, російський корабель-трубоукладач "Фортуна", який будує "північний потік-2", опинився під санкціями США. Санкції запроваджені також проти російської компанії КВТ-РУС, яка є власником судна.

Після цього концерн Bilfinger SE вийшов з будівництва "Північного потоку-2", ставши першою німецькою компанією, яка залишила проєкт російського газопроводу.

У самому "Газпромі" також визнали, що для проєкту з’явилися ризики.

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що не відмовляється від проєкту, хоча, ймовірно, це стане подразником у покращенні відносин з новою адміністрацією США.