Меркель не исключила новых санкций в отношении РФ из-за Навального

Канцлер Германии Ангела Меркель не исключила, что персональные санкции в отношении РФ в связи с приговором оппозиционеру Алексею Навальному будут расширены, однако заявила, что этот вопрос не связан с "Северным потоком-2".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Zeit.

На пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном Меркель заявила, что персональные санкции против России из-за заключения Навального могут быть расширены. Отношение же к "Северному потоку-2" "не претерпело изменений ".

Меркель заявила, что, несмотря на различия в деле Навального, диалог с Россией не должен прерываться. "Несмотря на все разногласия (...), тем не менее стратегически необходимо продолжать разговор с Россией по многим геостратегическим вопросам", - сказала она.

Макрон призывает к тесным договоренностям между Германией и Францией по "Северному потоку-2". "Я считаю, что ничего нельзя объявить по этому проекту, который почти завершен, без тесной франко-германской координации", - сказал он.

Трубопровод между Россией и Германией почти завершен. Как и многие другие европейские страны, Франция критически относится к проекту.

Ранее председатель комитета Бундестага по международным делам Норберт Реттген предложил ввести мораторий на строительство "Северного потока-2" в качестве альтернативы санкциям.