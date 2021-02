Британія: РФ вислала дипломатів, щоб відвернути увагу від переслідувань опозиції

Глава МЗС Британії Домінік Рааб заявив, що висилкою європейських дипломатів з Москви Росія намагається відвернути увагу міжнародної спільноти від переслідувань опозиції.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Висилка німецького, польського та шведського дипломатів з Росії за те, що вони просто робили свою роботу, є грубою спробою відволікти від переслідування Росією опозиційних лідерів, протестувальників та журналістів", - заявив Рааб у Twitter.

(1/2) The expulsion of German, Polish and Swedish diplomats from Russia for simply doing their jobs is a crude attempt to distract from Russia’s targeting of opposition leaders, protestors and journalists…