Британия: РФ выслала дипломатов, чтобы отвлечь внимание от преследований оппозиции

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил, что высылкой европейских дипломатов из Москвы Россия пытается отвлечь внимание международного сообщества от преследований оппозиции.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Высылка немецкого, польского и шведского дипломатов из России за то, что они просто делали свою работу, является грубой попыткой отвлечь от преследования Россией оппозиционных лидеров, протестующих и журналистов", - заявил Рааб в Twitter.

(1/2) The expulsion of German, Polish and Swedish diplomats from Russia for simply doing their jobs is a crude attempt to distract from Russia’s targeting of opposition leaders, protestors and journalists…