Британия: РФ выслала дипломатов, чтобы отвлечь внимание от преследований оппозиции
Глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил, что высылкой европейских дипломатов из Москвы Россия пытается отвлечь внимание международного сообщества от преследований оппозиции.
Об этом сообщает "Европейская правда".
"Высылка немецкого, польского и шведского дипломатов из России за то, что они просто делали свою работу, является грубой попыткой отвлечь от преследования Россией оппозиционных лидеров, протестующих и журналистов", - заявил Рааб в Twitter.
(1/2) The expulsion of German, Polish and Swedish diplomats from Russia for simply doing their jobs is a crude attempt to distract from Russia’s targeting of opposition leaders, protestors and journalists…— Dominic Raab (@DominicRaab) February 5, 2021
Он выразил солидарность с "европейскими друзьями" из-за этих неоправданных действий.
"Это последнее из серии действий после отравления Навального, что свидетельствует о том, что российское правительство отворачивается от международного права", - отметил министр.
Россия решила выслать трех европейских дипломатов в пятницу 5 февраля, когда высокий представитель ЕС Жозеп Боррель прибыл в Москву с визитом.
РФ выразила протест в связи с участием дипломатических сотрудников генеральных консульств Швеции и Польши в Санкт-Петербурге и посольства Германии в Москве в акциях протеста 23 января. Дипломатов объявлен "persona non grata" и предписано в ближайшее время покинуть территорию Российской Федерации.
МИД Швеции пояснил, что шведский дипломат лишь наблюдал за протестами и назвал решение РФ абсолютно необоснованным.
Глава дипломатии ЕС Хосеп Боррель сообщил, что узнал о намерениях РФ выслать европейских дипломатов во время переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
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