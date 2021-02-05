МЗС Швеції пояснило, що робив її дипломат на мітингу за Навального

МЗС Швеції вважає рішення Росії вислати шведського дипломата нібито за участь в акції протесту за звільнення Навального абсолютно необґрунтованим, заявивши, що дипломат лише спостерігав за протестами.

Про це заявила виданню Aftonbladet представниця шведського МЗС Лінн Дувгаммар, пише "Європейська правда".

"МЗС може підтвердити, що Росія вирішила вислати шведського дипломата", - сказала Дувгаммар.

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"Ми вважаємо це абсолютно необгрунтованим і представили позицію російській стороні", - додала вона.

За її словами, МЗС Швеції заперечує звинувачення Росії у тому, що дипломат брав участь у протестах. Стокгольм стверджує, що дипломат спостерігав за демонстраціями.

"Ми шкодуємо через дії Росії і залишаємо за собою право на відповідь", - додала Дувгаммар.

Нагадаємо, Росія вирішила вислати трьох європейських дипломатів у п’ятницю 5 лютого, коли верховний представник ЄС Жозеп Боррель прибув до Москви з візитом.

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РФ висловила протест у зв’язку з участю дипломатичних співробітників генеральних консульств Швеції і Польщі в Санкт-Петербурзі і посольства Німеччини в Москві в акціях протесту 23 січня. Дипломатів оголошено персонами нон грата і наказано найближчим часом покинути територію Російської Федерації.

За даними джерел видання EUobserver, рішення про висилку дипломатів було прийняте під час пресконференції глави МЗС РФ Сергєя Лаврова і Жозепа Борреля.

Примітно, що на пресконференції Боррель говорив більше про Кубу, ніж про Навального.

Боррель негайно засудив рішення Росії про висилку.