У Європарламенті хочуть відставки Борреля після візиту в Москву

Депутат Європарламенту від Естонії Рихо Террас має намір передати президенту Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн лист з пропозицією відправити у відставку високого представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля.

Про це повідомила газета Postimees, передає "Європейська правда".

Терас у вихідні почав збір підписів депутатів Європарламенту на підтримку свого листа і попросив найпізніше до понеділка дати знати, чи хочуть вони підписатися під листом.

"В даний час вже більше 20 прихильників, включаючи дуже важливих людей", - сказав Террас в неділю ввечері.

Він не захотів припускати, скільки підписів вдасться отримати. "Це велика політична гра, і я тільки новачок в ній. Я сподіваюся, що до листа приєднаються ті, у кого є совість і хто розуміє, що візит Жозепа Борреля в Москву був дуже великою помилкою і повним провалом європейської дипломатії ", - сказав Террас.

У суботу в коментарі для Postimees естонські євродепутати Рихо Террас, Урмас Пает, Андрус Ансіп, Яак Мадисон, Марина Кальюранд і Свен Міксер засудили візит Борреля. Яна Тоом частково розділила розчарування своїх колег і зазначила, що це було питання політичного прагматизму і що ключовим словом візиту була вакцина.

Як повідомлялося, за результатами своєї поїздки до Москви очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель визнав, що вона була невдалою і що Росія та Європа все більше віддаляються одна від одної.

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