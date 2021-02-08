США передали Естонії військове та інше спорядження на 10 млн євро

Сполучені Штати передали Кайтселійту (добровольче військове формування Естонії) вдосконалені біноклі, портативні і встановлювані на бойову машину засоби радіозв'язку, запасні частини для радіообладнання і прилади нічного бачення на суму 8 млн доларів (6,6 млн євро).

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал ERR.

Департаменту поліції і прикордонної охорони Естонії були передані інфрачервоні камери і бронежилети для співробітників, які здійснюють огляд суден, загальною вартістю 5 млн доларів (4,1 млн євро).

Ці поставки є частиною програми Європейського командування збройних сил США підрозділу 333 з нарощування потенціалу партнерів. Програма фінансується Міністерством оборони США. Вона покликана доповнити зусилля Естонії в зміцненні оборонних можливостей, які сконцентровані на запасах боєприпасів, інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони, сповіщенні про морську обстановку і захищеному зв'язку.

З 2015 року в рамках спільного оборонного співробітництва Сполучені Штати виділили Естонії більше 200 млн доларів (166 млн євро). Щороку Сполучені Штати і Естонія також проводять численні навчання і взаємодіють один з одним в рамках спільних проєктів.