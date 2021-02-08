США передали Эстонии военное и другое снаряжение на 10 млн евро

Соединенные Штаты передали Кайтселийту (добровольческое военное формирование Эстонии) усовершенствованные бинокли, портативные и устанавливаемые на боевую машину средства радиосвязи, запасные части для радиооборудования и приборы ночного видения на сумму 8 млн долларов (6,6 млн евро).

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал ERR.

Департаменту полиции и погранохраны Эстонии были переданы инфракрасные камеры и бронежилеты для сотрудников, осуществляющих досмотр судов, общей стоимостью 5 млн долларов (4,1 млн евро).

Эти поставки являются частью программы Европейского командования вооруженных сил США подразделения 333 по наращиванию потенциала партнеров. Программа финансируется Министерством обороны США. Она призвана дополнить усилия Эстонии в укреплении оборонительных возможностей, которые сконцентрированы на запасах боеприпасов, интегрированной противовоздушной и противоракетной обороне, оповещении о морской обстановке и защищенной связи.

С 2015 года в рамках совместного оборонного сотрудничества Соединенные Штаты выделили Эстонии больше 200 млн долларов (166 млн евро). Ежегодно Соединенные Штаты и Эстония также проводят многочисленные учения и взаимодействуют друг с другом в рамках совместных проектов.