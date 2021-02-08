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У Нідерландах після 7 тижнів карантину частково відкрили школи

Понеділок, 8 лютого 2021, 14:03

У Нідерландах після семи тижнів карантину через ситуацію з коронавірусом школярі початкової школи повертаються до навчання у класах.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє NOS.

Водночас у низці місць відкриття шкіл відтермінували принаймні ще на день через сильні снігопади, що накрили країну у вихідні, побоюючись, що погана ситуація на дорогах надто ускладнить дорогу до школи і для учнів, і для вчителів. 

Багато закладів залишилися зачиненими в Амстердамі, Гаазі, Утрехті та Роттердамі. Деякі лиш пообіді 8 лютого залежно від ситуації з погодою вирішать, чи запрошувати дітей до класів наступного дня. Водночас у Брабанті чимало шкіл відкрилися, як і планували. 

Заметіль, яка 7 лютого накрила країну, називають першим сильним снігопадом за останні 10 років. 

Через негоду скасували частину поїздів, закрили всі центри тестування на коронавірус на кілька днів, а автомобілістам порадили утриматися від поїздок. 



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