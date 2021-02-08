В Нидерландах после семи недель карантина частично открыли школы

В Нидерландах после семи недель карантина из-за ситуации с коронавирусом школьники начальной школы возвращаются к учебе в классах.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает NOS.

В то же время в ряде мест открытие школ отложили по крайней мере еще на день из-за сильных снегопадов, накрывших страну в выходные, опасаясь, что плохая ситуация на дорогах слишком усложнит дорогу в школу и для учеников, и для учителей.

Многие заведения остались закрытыми в Амстердаме, Гааге, Утрехте и Роттердаме. Некоторые лишь после обеда 8 февраля в зависимости от ситуации с погодой решат, приглашать ли детей в классы на следующий день. В то же время в Брабанте немало школ открылись, как и планировали.

Метель, которая 7 февраля накрыла страну, называют первым сильным снегопадом за последние 10 лет.

Из-за непогоды отменили часть поездов, закрыли все центры тестирования на коронавирус на несколько дней, а автомобилистам посоветовали воздержаться от поездок.