Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Лавров на переговорах с Венгрией обвинил в краже переводчицу Сийярто

Венеция проводит карнавал без туристов

В Латвии запретили телеканал "Россия РТР" за язык ненависти в отношении Украины

В Британии 200 ученых подозревают в передаче военных технологий Китаю - СМИ






В Нидерландах после семи недель карантина частично открыли школы

Понедельник, 8 февраля 2021, 14:03

В Нидерландах после семи недель карантина из-за ситуации с коронавирусом школьники начальной школы возвращаются к учебе в классах.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает NOS.

В то же время в ряде мест открытие школ отложили по крайней мере еще на день из-за сильных снегопадов, накрывших страну в выходные, опасаясь, что плохая ситуация на дорогах слишком усложнит дорогу в школу и для учеников, и для учителей.

Многие заведения остались закрытыми в Амстердаме, Гааге, Утрехте и Роттердаме. Некоторые лишь после обеда 8 февраля в зависимости от ситуации с погодой решат, приглашать ли детей в классы на следующий день. В то же время в Брабанте немало школ открылись, как и планировали.

Метель, которая 7 февраля накрыла страну, называют первым сильным снегопадом за последние 10 лет.

Из-за непогоды отменили часть поездов, закрыли все центры тестирования на коронавирус на несколько дней, а автомобилистам посоветовали воздержаться от поездок.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
powered by lun.ua