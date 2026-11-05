У польському Щецині готують евакуацію мешканців через бомбу часів Другої світової
8 листопада вранці саперний загін знешкодить нерозірваний боєприпас, знайдений у четвер в центрі польського Щецина.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.
Нерозірвану бомбу було виявлено під час робіт з реконструкції багатоквартирного будинку на розі вулиць Едмунда Балуки та Сілезької у Щецині.
З попереднього огляду випливає, що це радянська запалювальна бомба (ймовірно, ZAB-50T).
Як повідомила капітан Івона Місяж із 5-го інженерного полку у Щецині, безпосередня зона евакуації охоплюватиме 250 метрів. Заборона на перебування становитиме 500 метрів. Операція з розмінування розпочнеться о 7:30 у неділю.
У середу, 4 листопада, у місті Бохум, що у землі Північний Рейн-Вестфалія, знешкодили британську авіабомбу часів Другої світової війни вагою 250 кілограмів.
Наприкінці жовтня в аеропорту нідерландського міста Ейндговен виявили два вибухові пристрої, які могли залишитися з часів Другої світової війни.