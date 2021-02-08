Зеленський дав "зелене світло" для спільних з партнерами військових навчань у 2021 році

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, що дає "зелене світло" для допуску в Україну військових країн-партнерів для участі у багатонаціональних навчаннях.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу офісу президента.

Таке рішення є щорічною процедурою. Відповідний закон щодо навчань у 2021 році Верховна рада схвалила 26 січня.

Загалом у 2021 році в Україні планують вісім багатонаціональних навчань за участі близько 21 тисячі українських військовослужбовців та близько 11 тисяч іноземних учасників.

Це, зокрема, багатонаціональні навчання з підготовки підрозділів збройних сил, українсько-американські навчання Rapid Trident (Репід Трайдент), українсько-британські Cossack Mace ("Козак Мейс") та Warrior Watcher ("Воріер Вотчер"), українсько-американські Sea Breeze ("Сі Бриз"), українсько-румунські Riverine ("Ріверайн"), українсько-польські "Три Мечі – 2021" та Silver Saber ("Сільвер Сейбер").

Крім того, документ містить план участі українських військових у 17 багатонаціональних навчаннях поза межами України, зокрема за участю країн НАТО та Грузії.

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