Зеленский утвердил план о совместных с партнерами военных учениях в 2021 году

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, дающий "зеленый свет" для допуска в Украину военных стран-партнеров для участия в многонациональных учениях.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу офиса президента.

Такое решение является ежегодной процедурой. Соответствующий закон об учениях в 2021 году Верховная рада приняла 26 января.

Всего в 2021 году в Украине планируют восемь многонациональных учений с участием около 21 000 украинских военнослужащих и около 11 000 иностранных участников.

Это, в частности, украинско-американские учения Rapid Trident ("Репид Трайдент"), украинско-британские Cossack Mace ("Козак Мейс") и Warrior Watcher ("Вориер Вотчер"), украинско-американские Sea Breeze ("Си Бриз"), украинско-румынские Riverine ("Риверайн"), украинско-польские "Три Меча - 2021" и Silver Saber ("Сильвер Сэйбер").

Кроме того, документ содержит план участия украинских военных в 17 многонациональных учениях за пределами Украины, в частности с участием стран НАТО и Грузии.

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