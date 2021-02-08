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У США вперше від коронавірусу помер конгресмен

Понеділок, 8 лютого 2021, 18:43

У США після інфікування COVID-19 помер республіканський конгресмен Рон Райт - він став першим чинним членом Конгресу, який помер від хвороби, викликаної коронавірусом. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NBC News.

"Конгресмен Рон Райт мирно помер у віці 67 років. Протягом попередніх двох тижнів Рон і (його дружина) Сьюзан перебували в лікарні Бейлор в Далласі після зараження COVID-19", - йдеться в заяві його офісу в понеділок.

Райт, який був переобраний від Техасу на другий термін в листопаді, став першим чинним членом Конгресу, який помер від хвороби, викликаної коронавірусом. 

Його смерть настала менш ніж через два тижні після того, як він отримав позитивний результат тесту 21 січня. У той час він заявляв, що відчуває незначні симптоми, але в цілому почувається добре і продовжить свою роботу з дому. 

У вересні минулого року Райт був госпіталізований через ускладнення після лікування раку.

Райт був членом комітету Палати представників з іноземних справ і комітету Палати представників з питань освіти і праці. 

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Коронавірус США
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