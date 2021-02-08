В США впервые от коронавируса умер конгрессмен

В США после инфицирования COVID-19 умер республиканский конгрессмен Рон Райт - он стал первым действующим членом Конгресса, который умер от болезни, вызванной коронавирусом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NBC News.

"Конгрессмен Рон Райт мирно скончался в возрасте 67 лет. В течение предыдущих двух недель Рон (его жена) Сьюзан находились в больнице Бэйлор в Далласе после заражения COVID-19", - говорится в заявлении его офиса в понедельник.

Райт, который был переизбран от Техаса на второй срок в ноябре, стал первым действующим членом Конгресса, который умер от болезни, вызванной коронавирусом.

Его смерть наступила менее чем через две недели после того, как он получил положительный результат теста 21 января. В то время он заявлял, что чувствует незначительные симптомы, но в целом чувствует себя хорошо и продолжит свою работу из дома.

В сентябре прошлого года Райт был госпитализирован из-за осложнений после лечения рака.

Райт был членом комитета Палаты представителей по иностранным делам и комитета Палаты представителей по вопросам образования и труда.