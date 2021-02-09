Британія хоче посилити вимоги щодо коронатестування тих, хто прибуває з-за кордону

Британія розглядає можливості більш широкого тестування всіх людей, які прибули з-за кордону, поки вони перебувають на самоізоляції, для захисту від нових варіантів вірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що всі прибулі міжнародними рейсами повинні будуть пройти тестування на COVID-19 на другий та восьмий дні самоізоляції.

"Ми постійно дивимось на вдосконалення нашого підходу до кордонів просто тому, що є ризик від нових варіантів, що надходять з інших країн світу", - сказав міністр охорони навколишнього середовища Джордж Юстіс.

"Поки ми повністю не охопимо всіх вакциною та не визначимо спосіб оновити вакцини для вирішення нових викликів, нам доведеться виявляти певну обережність щодо міжнародних подорожей", - додав він.

Як повідомлялося, вакцина від коронавірусу, розроблена компанією AstraZeneca та Університетом Оксфорда, можливо, лише на 10% ефективна від південноафриканського штаму коронавірусу.

Нагадаємо, вже низка країн Європи підтвердили у себе перші випадки південноафриканського штаму.