Британия хочет ужесточить требования по тестированию тех, кто прибывает из-за границы

Великобритания рассматривает возможности более широкого тестирования всех людей, прибывших из-за границы, пока они находятся на самоизоляции, для защиты от новых вариантов вируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что все прибывшие международными рейсами должны будут пройти тестирование на COVID-19 на второй и восьмой дни их самоизоляции.

"Мы постоянно смотрим на совершенствование нашего подхода к границам просто потому, что есть риск от новых вариантов, поступающих из других стран", - сказал министр охраны окружающей среды Джордж Юстис.

"Пока мы полностью не охватим всех вакциной и не определим способ обновить вакцины для решения новых вызовов, нам придется проявлять определенную осторожность в отношении международных путешествий", - добавил он.

Как сообщалось, вакцина от коронавируса, разработанная компанией AstraZeneca и Университетом Оксфорда, возможно, лишь на 10% эффективна от южноафриканского штамма коронавируса.

Напомним, уже ряд стран Европы подтвердили у себя первые случаи южноафриканского штамма.