Вакцина AstraZeneca може бути лиш на 10% ефективною проти африканського штаму

Вакцина від коронавірусу, розроблена компанією AstraZeneca та Університетом Оксфорда, можливо лише на 10% ефективна від південноафриканського штаму коронавірусу.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на The Guardian та BBC, про це свідчать дані дослідження на невеликій вибірці.

Науковці зазначили, що у дослідженій групі лише в 10% випадків вакцина захистила людей від симптомів у легкій та помірній формі. Водночас очікується, що вона все ж запобігає більш тяжкому перебігу коронавірусної хвороби.

Дослідження проводилося Університетом Вітвотерсренд в Південно-Африканській республіці та Університетом Оксфорда, але ще не переглядалося іншими вченими.

Професор Шабір Махді розповів, що середній вік учасників випробування у вибірці складав 31 рік, відтак у ній не було тієї вікової групи, для якої коронавірус становить найбільшу загрозу.

Проте подібність вакцини AstraZeneca до іншої, від компанії Johnson & Johnson, яка показала ефективність проти важких симптомів, дають надію, що вона також запобігатиме тяжкому перебігу захворювання.

"Можливо, нам не вдасться знизити кількість заражень, але принаймні надати захист від фатальних наслідків, госпіталізацій і важкого перебігу захворювання", - зазначає професор Сара Гільберт з Університету Оксфорда.

Після цих звісток у ПАР призупинили розповсюдження вакцини, тому що південноафриканський штам там складає 90% від усіх випадків.

Тим часом міністр уряду Британії з питань вакцинації Надхім Захаві заявив, що поки що вакцина добре спрацювала проти тих штамів, які домінують у Британії.

"Ми маємо розуміти, що навіть якщо вакцина менш ефективно запобігає захворюванню, вона може бути ефективною від тяжких випадків захворювання, госпіталізацій та летальних випадків. Це життєво важливо для захисту системи охорони здоров'я", - додав він.

Нагадаємо, вже низка країн Європи підтвердили у себе перші випадки південноафриканського штаму.