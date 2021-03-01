В Англії контрольовано підірвали 1000-кілограмову бомбу часів Другої світової

В англійському місті Ексетер контрольовано підірвали 1000-кілограмову німецьку бомбу часів Другої світової війни.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє ВВС.

Бомбу знайшли у п’ятницю 26 лютого під час будівельних робіт поруч з кампусом Університету Ексетера. Багатьом місцевим мешканцям, включно з 1400 студентами, довелось евакуюватися до друзів або родичів.

Контрольований підрив бомби здійснили у суботу 27 лютого у 400-тонній "коробці" піску близько 6 вечора. Звук вибуху було чути майже на 8 кілометрів, а на місці бомби залишився кратер розміром з двохповерховий автобус.

UPDATE: This is the moment a WW2 bomb was detonated in #Exeter. Image courtesy of Exeter City Council. #Police would like to thank the residents of Exeter, particularly the 2,600 evacuated households and our partner agencies who have worked so hard to ensure the safety of all pic.twitter.com/fhxJFqBqT8 — Devon & Cornwall Police (@DC_Police) February 27, 2021

Попри заходи безпеки, осколки розлетілися у радіусі 250 метрів від місця вибуху, деякі будівлі зазнали пошкоджень. З людей ніхто не постраждав.

Фото: Devon & Cornwall Police

Читайте також 8 тисяч жителів німецького Ґеттінґену евакуювали через бомби часів Другої світової

Пізно увечері в неділю більшості місцевим мешканцям дозволили повернутися додому - крім тих, чиї будинки розташовані менш ніж за 100 метрів від місця знахідки. Для них це виявилася вже третя ночівля в евакуації.

Вже з понеділка робота університету має відновитися у звичайному режимі.

Ексетер - одне з міст, які зазнали інтенсивних атак німецьких бомбардувальників під час Другої світової війни, особливо у травні 1942 року. На місто скинули понад 7 тисяч бомб.