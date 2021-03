В Англії контрольовано підірвали 1000-кілограмову бомбу часів Другої світової

В англійському місті Ексетер контрольовано підірвали 1000-кілограмову німецьку бомбу часів Другої світової війни.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє ВВС.

Бомбу знайшли у п’ятницю 26 лютого під час будівельних робіт поруч з кампусом Університету Ексетера. Багатьом місцевим мешканцям, включно з 1400 студентами, довелось евакуюватися до друзів або родичів.

Контрольований підрив бомби здійснили у суботу 27 лютого у 400-тонній "коробці" піску близько 6 вечора. Звук вибуху було чути майже на 8 кілометрів, а на місці бомби залишився кратер розміром з двохповерховий автобус.

UPDATE: This is the moment a WW2 bomb was detonated in #Exeter. Image courtesy of Exeter City Council. #Police would like to thank the residents of Exeter, particularly the 2,600 evacuated households and our partner agencies who have worked so hard to ensure the safety of all pic.twitter.com/fhxJFqBqT8