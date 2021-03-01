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В Англії контрольовано підірвали 1000-кілограмову бомбу часів Другої світової

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В Англії контрольовано підірвали 1000-кілограмову бомбу часів Другої світової

Понеділок, 1 березня 2021, 11:31

В англійському місті Ексетер контрольовано підірвали 1000-кілограмову німецьку бомбу часів Другої світової війни.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє ВВС. 

Бомбу знайшли у п’ятницю 26 лютого під час будівельних робіт поруч з кампусом Університету Ексетера. Багатьом місцевим мешканцям, включно з 1400 студентами, довелось евакуюватися до друзів або родичів. 

 

Контрольований підрив бомби здійснили у суботу 27 лютого у 400-тонній "коробці" піску близько 6 вечора. Звук вибуху було чути майже на 8 кілометрів, а на місці бомби залишився кратер розміром з двохповерховий автобус.

Попри заходи безпеки, осколки розлетілися у радіусі 250 метрів від місця вибуху, деякі будівлі зазнали пошкоджень. З людей ніхто не постраждав. 

 
Фото: Devon & Cornwall Police
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Пізно увечері в неділю більшості місцевим мешканцям дозволили повернутися додому - крім тих, чиї будинки розташовані менш ніж за 100 метрів від місця знахідки. Для них це виявилася вже третя ночівля в евакуації. 

Вже з понеділка робота університету має відновитися у звичайному режимі.

Ексетер - одне з міст, які зазнали інтенсивних атак німецьких бомбардувальників під час Другої світової війни, особливо у травні 1942 року. На місто скинули понад 7 тисяч бомб. 

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