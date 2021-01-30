8 тисяч жителів німецького Ґеттінґену евакуювали через бомби часів Другої світової

Понад 8 тисяч жителів Ґеттінґену, міста у землі Нижня Саксонія, повинні будуть у суботу 30 січня виїхати зі своїх домівок на час знешкодження бомб часів Другої світової війни, знайдених у центрі міста.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє DPA.

За попередніми висновками фахівців, бомб загалом чотири. Нерозірвані снаряди знайшли на ділянці з будівництвом поблизу залізничної станції. На знешкодження бомб може знадобитися близько доби - до вечора 31 січня.

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Для тих людей, які не можуть тимчасово зупинитися у родичів і друзів, спорудили евакуаційні центри.

У зв’язку зі знешкодженням снарядів, центральна залізнична станція міста частину дня буде закритою, а прохідні потяги Deutsche Bahn спрямують іншими маршрутами.

Подібні випадки не є рідкістю для Німеччини, а іноді призводили до трагедій. Так, у червні 2010 року у Ґеттінґені загинули троє саперів і ще шестеро отримали поранення, коли намагалися знешкодити чергову знайдену бомбу.