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Макрон просить французів потерпіти комендантську годину "ще 4-6 тижнів"

Понеділок, 1 березня 2021, 14:12

Президент Франції Еммануель Макрон просить потерпіти комендантську годину, запроваджену у рамках боротьби з коронавірусом, "ще 4-6 тижнів".

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro/AFP.

На запитання про те, скільки ще триватиме комендантська година, Макрон сказав, що потрібно "протриматися ще 4-6 тижнів" - тобто, до початку-середини квітня. 

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Це чи не перший раз, коли президент з часу запровадження комендантської години в середині січня назвав орієнтовний час її зняття.

Раніше керівник Агентства громадського здоров’я Жером Саломон сказав, що задоволений ефектом комендантської години, але не виключає і нового локдауну, якщо ситуація суттєво погіршиться. 

На його думку, саме комендантська година допомагає ефективно боротися з приватними вечірками вдома у друзів, які часто стають джерелом зараження.

За правилами комендантської години, з 16 січня французи зобов’язані з 18:00 перебувати у себе вдома, окрім дозволених винятків.

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