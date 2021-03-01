У Франції депутати закликали відкрити ресторани, зачинені чотири місяці

Понад сорок депутатів французьких Національних зборів закликали відкрити в країні ресторани, зачинені через епідемію з кінця жовтня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RFI.

Звернення 42 парламентарів з різних партій до прем'єр-міністра Франції було опубліковане в неділю, 28 лютого, в газеті JDD.

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Депутати закликали відкрити ресторани з 30 березня, тільки "в обідній час", з огляду на інтереси тих, "хто цього просить" і дотримуючись "адекватних санітарних заходів".

Всі ресторани, кафе і бари закриті в країні з 30 жовтня 2020 року.

Їм дозволено працювати тільки на винос і на доставку. Нагадаємо, що всі заклади громадського харчування були повністю закриті у Франції понад два місяці минулої весни.

Ресторанний бізнес - один з найбільш постраждалих через епідемію. 1 лютого 2021 року по всій Франції пройшли акції рестораторів, які, всупереч заборонам, відкрили свої заклади в обідній час в знак протесту проти обмежувальних заходів. Були і вуличні маніфестації.

Зараз влада заявляє, що ситуація з коронавірусом продовжує залишатися важкою: в агломерації Дюнкерка і в департаменті Приморські Альпи введений "карантин вихідного дня". Окрім того, ще 20 департаментів перебувають під "посиленим наглядом" влади.

27 лютого прем'єр-міністр Жан Кастекс наказав вжити "негайних заходів" для стримування епідемії в цих департаментах, і пообіцяв "зробити все" для того, щоб не довести справу до нового третього загального карантину у Франції.





