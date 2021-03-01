99-річного принца Філіпа після 13 днів госпіталізації перевели до іншої лікарні

99-річного принца Філіпа, чоловіка королеви Великої Британії, перевели до іншої лікарні після 13 днів госпіталізації.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на ВВС, про це оголосили у Букінгемському палаці.

Філіпа перевели до госпіталю Св. Варфоломія, де він продовжить лікування інфекції, що стала причиною госпіталізації. Також там проведуть спостереження щодо проблем із серцем, які він мав раніше.

Зазначається, що лікування дає результат.

Очікується, що принц Філіп залишиться у лікарні щонайменш до кінця цього тижня.

Герцог Единбурзький потрапив до лікарні у вівторок 16 лютого "в якості запобіжного заходу" після нездужання. Спершу прогнозували, що він залишатиметься там декілька днів.

Джерела повідомляли, що принц Філіп почувався погано кілька днів, але це не було пов'язано з коронавірусом.