99-летнего принца Филиппа после 13 дней госпитализации перевели в другую больницу

99-летнего принца Филиппа, супруга королевы Великобритании, перевели в другую больницу после 13 дней госпитализации.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на ВВС, об этом объявили в Букингемском дворце.

Филиппа перевели в госпиталь Св. Варфоломея, где он продолжит лечение инфекции. Также там проведут наблюдения по проблемам с сердцем, которые он имел прежде.

Отмечается, что лечение дает результат.

Ожидается, что принц Филипп останется в больнице как минимум до конца этой недели.

Герцог Эдинбургский был госпитализирован 16 февраля "в качестве меры предосторожности" после недомогания. Сначала прогнозировали, что он будет оставаться там несколько дней. Источники сообщали, что его болезнь не связана с коронавирусом.