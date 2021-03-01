В РФ визнали, що не розуміють, що вони роблять в ПАРЄ

У Держдумі заявили, що у Росії відсутні союзники в Парламентській Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), бо вони не дуже розуміють, що роблять у цій організації.

Таку заяву на круглому столі в Раді Федерації зробив глава російської делегації в ПАРЄ, віцеспікер Держдуми Пьотр Толстой, передає "Європейська правда" з посиланням на ТАСС.

Він зазначив, що у РФ "залишилося вкрай мало" підґрунтя для співпраці з Радою Європи. За словами депутата, там не підтримуються "ніякі теми", які російська сторона пропонує в якості "об'єднавчих".

"Поки ми не маємо союзників, поки ми не розуміємо, навіщо ми в цій організації знаходимося, все так і буде - конфронтаційний підхід, переслідування Росії з політичних абсолютно питань, шельмування і дияволізація нашої країни в очах громадської думки всіх країн Ради Європи. Ніяк інакше не буде. У нас немає союзників ", - сказав Толстой.

Він також вказав, що Росію не підтримують країни, які вона "чомусь вважає своїми союзниками". Йдеться про цілу низку держав, уточнив парламентар. Він не став їх називати, "щоб нікого не ображати".

"Чому у нас немає союзників? Тому що ми самі не дуже розуміємо, що ми там робимо, які ми інтереси відстоюємо ", - заявив Толстой.

Як повідомлялося, Пьотр Толстой заявив, що Росії слід бути готовою до виходу з Ради Європи, і що вона у такому випадку можу створити свій аналог Європейського суду з прав людини.