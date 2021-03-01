В Росії заговорили про створення свого ЄСПЛ

Голова делегації РФ у ПАРЄ Пьотр Толстой заявив, що Росії слід бути готовою до виходу з Ради Європи, і що вона у такому випадку можу створити свій аналог Європейського суду з прав людини.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише російське агентство "Интерфакс".

"Перше - ми повинні переглянути нашу роль в цій організації, друге - її покинути в разі, якщо тристороння процедура буде запущена щодо нашої країни", - сказав Толстой в понеділок під час засідання в Раді Федерації, присвяченого 25-річчю членства Росії в Раді Європи.

За його словами, у разі виходу з Ради Європи Росія може створити "свій ЄСПЛ".

"Ми можемо свій ЄСПЛ створити разом з нашими союзниками, якщо вони у нас є. А якщо їх у нас немає, ми можемо створити всередині нашої правової системи додатковий механізм контролю, який задовольнить сподівання наших громадян в частині захисту їх прав… Ми повинні думати про те, яким чином ми будемо формувати ті чи інші органи, які прийдуть на зміну, якщо ми раптом вийдемо з Ради Європи", - сказав Толстой.

Раніше він заявляв про можливість запуску Радою Європи щодо Росії тристороннього механізму, що дозволяє вивести країну з організації в зв'язку з відмовою російської влади виконувати рішення ЄСПЛ про звільнення опозиціонера Алексєя Навального.

Нагадаємо, Європейський суд з прав людини застосував правило 39 регламенту суду, визначивши російському уряду негайно звільнити Навального зі слідчого ізолятора.

Правило 39 Регламенту ЄСПЛ передбачає застосування тимчасових заходів у випадках існування ризику заподіяння невиправданої та неминучої шкоди основним правам і свободам людини.

У Росії заявили, що рішення ЄСПЛ є спробою втручання у внутрішні російські судові справи і виконати його неможливо.