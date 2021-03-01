В РФ признали, что не понимают, что они делают в ПАСЕ

В Госдуме заявили, что у России нет союзников в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), потому что они не очень понимают, что делают в этой организации.

Такое заявление на круглом столе в Совете Федерации сделал глава российской делегации в ПАСЕ, вице-спикер Госдумы Петр Толстой, передает "Европейская правда" со ссылкой на ТАСС.

Он отметил, что у РФ "осталось крайне мало" оснований для сотрудничества с Советом Европы. По словам депутата, там не поддерживаются "никакие темы", которые российская сторона предлагает в качестве "объединительных".

"Пока мы не имеем союзников, пока мы не понимаем, зачем мы в этой организации находимся, все так и будет - конфронтационный подход, преследование России по политическим абсолютно вопросам, шельмование и дьяволизация нашей страны в глазах общественного мнения всех стран Совета Европы. Никак иначе не будет. У нас нет союзников", - сказал Толстой.

Он также указал, что Россию не поддерживают страны, которые она "почему-то считает своими союзниками". Речь идет о целом ряде государств, уточнил парламентарий. Он не стал их называть, "чтобы никого не обижать".

"Почему у нас нет союзников? Потому что мы сами не очень понимаем, что мы там делаем, какие мы интересы отстаиваем", - заявил Толстой.

Как сообщалось, Петр Толстой заявил, что России следует быть готовой к выходу из Совета Европы и что она в таком случае может создать свой аналог Европейского суда по правам человека.