В Австрії швидкі тести на коронавірус надаватимуть в аптеках безкоштовно

В Австрії з 1 березня в аптеках можна отримати безкоштовні швидкі тести на коронавірус для тестування в домашніх умовах.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство APA.

З понеділка в аптеках можна взяти п’ять безкоштовних самотестів на місяць. Пропозиція діє для людей старше 15 років, які мають медичне страхування.

Крім того, громадян закликали не штурмувати аптеки у перший же день дії кампанії. У перший тиждень для 600 000 людей буде доступно близько трьох мільйонів тестів, наголосила у понеділок Палата фармацевтів.

"Цей транш подвоїться наступного тижня", - пояснив Йоганн Баумгартнер, прессекретар Палати фармацевтів. Доставка тестів розпочалася на вихідних, і переважна більшість з 14 000 аптек були забезпечені ними до неділі.

Кампанія не призначена для дітей віком до 15 років; вони мають можливість брати участь у регулярних безкоштовних самотестуваннях в рамках відвідування школи.