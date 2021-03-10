Франція заперечила підписання контрактів на російську вакцину

Жодна компанія у Франції не підписувала контракт з Росією на виробництво вакцини від коронавірусу "Спутник V".

Про це заявив представник міністра промисловості Франції, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Глава Російського фонду прямих інвестицій Кирилл Дмитрієв раніше заявив, що його організація уклала угоди з виробничими потужностями в Італії, Іспанії, Франції та Німеччині на виготовлення вакцини.

Свою заяву він зробив у коментарі кремлівському телеканалу "Росія 24" і не повідомив жодних подробиць.

"Ми не визначили об’єкт, який відповідає їхнім вимогам. Наскільки нам відомо, жодна компанія у Франції не підписала контракту на виробництво вакцини "Спутник V", - сказав представник французького міністерства.

Дмітрієв виступав після того, як фонд підписав комерційну угоду зі швейцарським виробником ліків Adienne щодо виробництва вакцини в Італії.

Нагадаємо, Італія може стати першою країною ЄС, яка буде виробляти на своїй території російську вакцину "Спутник V".

Детальніше читайте у статті "Спутник" по-італійськи: як російську вакцину готують до виробництва у ЄС.