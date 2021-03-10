Франция опровергла подписание контрактов на российскую вакцину

Ни одна компания во Франции не подписывала контракт с Россией на производство вакцины от коронавируса "Спутник V".

Об этом заявил представитель министра промышленности Франции, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев ранее заявил, что его организация заключила соглашения с производственными мощностями в Италии, Испании, Франции и Германии на изготовление вакцины.

Свое заявление он сделал в комментарии кремлевскому телеканалу "Россия 24" и не сообщил никаких подробностей.

"Мы не определили объект, который соответствует их требованиям. Насколько нам известно, ни одна компания во Франции не подписала контракт на производство вакцины "Спутник V", - сказал представитель французского министерства.

Дмитриев выступал после того, как фонд подписал соглашение со швейцарским производителем лекарств Adienne по производству вакцины в Италии.

Напомним, Италия может стать первой страной ЕС, которая будет производить на своей территории российскую вакцину "Спутник V".

Подробнее читайте в статье "Спутник" по-итальянски: как российскую вакцину готовят к производству в ЕС