Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

В пригороде Афин протесты против произвола полиции переросли в жесткие столкновения

Франция опровергла подписание контрактов на российскую вакцину

Авария автобуса в Польше: в больницах остаются 22 украинца, двое - в тяжелом состоянии

Премьер Армении объявил об отставке главы Генштаба






Франция опровергла подписание контрактов на российскую вакцину

Среда, 10 марта 2021, 09:53

Ни одна компания во Франции не подписывала контракт с Россией на производство вакцины от коронавируса "Спутник V".

Об этом заявил представитель министра промышленности Франции, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев ранее заявил, что его организация заключила соглашения с производственными мощностями в Италии, Испании, Франции и Германии на изготовление вакцины.

Свое заявление он сделал в комментарии кремлевскому телеканалу "Россия 24" и не сообщил никаких подробностей.

"Мы не определили объект, который соответствует их требованиям. Насколько нам известно, ни одна компания во Франции не подписала контракт на производство вакцины "Спутник V", - сказал представитель французского министерства.

Дмитриев выступал после того, как фонд подписал соглашение со швейцарским производителем лекарств Adienne по производству вакцины в Италии.

Напомним, Италия может стать первой страной ЕС, которая будет производить на своей территории российскую вакцину "Спутник V".

Подробнее читайте в статье "Спутник" по-итальянски: как российскую вакцину готовят к производству в ЕС

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Франция Россия Коронавирус
powered by lun.ua