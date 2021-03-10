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Влада Італії заявила, що не знала про угоду з виробництва вакцини "Спутник V"

Середа, 10 березня 2021, 10:36

Італійська влада заявила, що не знала про домовленість між Російським фондом прямих інвестицій та компанією, що базується в Ломбардії, щодо виробництва російської вакцини "Спутник V" на території Італії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

У своїй заяві регіон Ломбардії зазначив, що про це стало відомо лише за після публікацій у засобах масової інформації.

Угода була розкрита італійсько-російською торговою палатою у вівторок.

Представник палати заявив, що виробництво мають налагодити і в тому випадку, якщо Європейське агентство лікарських засобів (EMA) не дасть схвалення на використання препарату в ЄС.

Як повідомлялось, Італія може стати першою країною ЄС, яка буде виробляти на своїй території російську вакцину  "Спутник V".

Угоду про виробництво вакцини в Італії підписали Російський фонд прямих інвестицій, який володіє патентом на вакцину, і швейцарська компанія Adienne Pharma & Biotech, яка базується у Ломбардії.

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