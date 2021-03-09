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В Італії заявили, що мають намір виробляти "Спутник V" і без схвалення ЄС 

Вівторок, 9 березня 2021, 15:59

В Італії заявили, що мають намір виробляти російську вакцину від коронавірусу "Спутник V" і в тому випадку, якщо Європейське агентство лікарських засобів (EMA) не дасть схвалення на використання препарату в ЄС. 

Про це в інтерв'ю ТАСС повідомив президент Італо-Російської торгової палати Вінченцо Трані, пише "Європейська правда". 

Трані відповів на питання, чи можливе виробництво вакцини без сертифікації препарату з боку EMA.

"Звичайно, так. Тут важливо розуміти, що сам процес виробництва не має стосунку до роздрібних продажів вакцин, це два різних процеси. Я думаю, що якщо не буде дозволу (в ЄС), то існує багато інших країн, де ця вакцина дуже потрібна", - сказав він.

Як повідомлялось, Італія може стати першою країною ЄС, яка буде виробляти на своїй території російську вакцину  "Спутник V".

Угоду про виробництво вакцини в Італії підписали Російський фонд прямих інвестицій (РФПІ), який володіє патентом на "Спутник V",  і компанія Adienne Pharma & Biotech.

Італійсько-російська торгова палата заявила, що як тільки російську вакцину затвердить Європейське агентство з лікарських засобів, її почнуть поширювати по всій Італії. 

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