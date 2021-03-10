Власти Италии заявили, что не знали о соглашении по производству вакцины "Спутник V"
Итальянские власти заявили, что не знали о договоренности между Российским фондом прямых инвестиций и компанией, базирующейся в Ломбардии, о производстве российской вакцины "Спутник V" на территории Италии.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.
В своем заявлении регион Ломбардии отметил, что об этом стало известно только после публикаций в средствах массовой информации.
Соглашение было раскрыто Итальянско-российской торговой палатой во вторник.
Представитель палаты заявил, что производство должны наладить и в том случае, если Европейское агентство лекарственных средств (EMA) не даст одобрение на использование препарата в ЕС.
Как сообщалось, Италия может стать первой страной ЕС, которая будет производить на своей территории российскую вакцину "Спутник V".
Соглашение о производстве вакцины в Италии подписали Российский фонд прямых инвестиций, владеющий патентом на вакцину, и швейцарская компания Adienne Pharma & Biotech, которая базируется в Ломбардии.
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