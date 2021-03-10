Франція надасть біднішим країнам 500 тисяч доз вакцин

Франція до червня надасть 500 000 доз вакцини від COVID-19 біднішим країнам.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

У середині лютого президент Франції Еммануель Макрон закликав лідерів шести найбагатших країн, що входять до Групи семи, виділити від 3 до 5 відсотків своїх доз вакцин біднішим країнам. Тоді його радники не могли сказати, скільки доз становитиме 5%.

"Для президента важливо те, щоб механізм був швидко встановлений, тому що потрібна швидкість, і це те, що зробить Франція, [давши] 500 000 доз до червня. Ми будемо тримати вас в курсі, коли дози будуть постачатися", - сказав радник президента Франції.

Французькі фармацевтичні та біотехнологічні компанії ще не виготовили власну вакцину, а Франція постраждала від затримок доставки з виробничих майданчиків у Європі та США, як і більшість країн-членів ЄС, але Макрон був головним захисником глобальної солідарності, коли мова йде доступ до вакцини та діагностики.

Кількість доз, яку Франція планує надати, - це незначна частина від загальної кількості доз, яку вона повинна отримати. Наразі країна отримала понад 7 мільйонів доз, і, як очікується, щотижневі поставки значно збільшаться, починаючи з квітня.