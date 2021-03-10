Франция предоставит более бедным странам 500 тысяч доз вакцины

Франция до июня предоставит 500 тысяч доз вакцины от COVID-19 более бедным странам.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

В середине февраля президент Франции Эммануэль Макрон призвал лидеров шести самых богатых стран, входящих в Группу семи, выделить от 3 до 5 процентов своих доз вакцин бедным странам. Тогда его советники не могли сказать, сколько доз составит 5%.

"Для президента важно то, чтобы механизм был быстро установлен, потому что нужна скорость, и это то, что сделает Франция, [дав] 500 000 доз до июня. Мы будем держать вас в курсе, когда дозы будут поставляться", - сказал советник президента Франции.

Французские фармацевтические и биотехнологические компании еще не сделали собственную вакцину, а Франция пострадала от задержек с доставкой с производственных площадок в Европе и США, как и большинство стран-членов ЕС, но Макрон был главным защитником глобальной солидарности, когда речь идет о доступе к вакцине и диагностике.

Количество доз, которые Франция планирует предоставить, - это незначительная часть от общего количества доз, которые она должна получить. Сейчас страна получила более 7 млн доз, и, как ожидается, еженедельные поставки значительно увеличатся с апреля.