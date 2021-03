ЄС отримає додаткові 4 млн доз вакцини Pfizer у наступні два тижні

ЄС отримає від BioNTech-Pfizer додаткові 4 млн доз вакцини у наступні два тижні, їх мають спрямувати в регіони з особливо тривожною ситуацією та прикордонні райони.

Як пише "Європейська правда", про це оголосила пресслужба Єврокомісії.

"Ми досягли домовленості з BioNTech-Pfizer про постачання додаткових 4 мільйонів доз вакцини від коронавірусу для країн ЄС у наступні два тижні. Це допоможе покращити ситуацію у регіонах з найвищою захворюваністю та сприятиме вільному руху через кордони… Збільшення поставок у березні - це результат успішного розширення виробничих потужностей у Європі, що завершилося у середині лютого", - зазначають у повідомленні.

We have reached an agreement with BioNTech-Pfizer for the supply of four million more doses of COVID-19 vaccines for EU countries in the next two weeks.



This will help tackle coronavirus hotspots and facilitate free border movement. #StrongerTogether