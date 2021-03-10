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ЄС отримає додаткові 4 млн доз вакцини Pfizer у наступні два тижні

Середа, 10 березня 2021, 13:53

ЄС отримає від BioNTech-Pfizer додаткові 4 млн доз вакцини у наступні два тижні, їх мають спрямувати в регіони з особливо тривожною ситуацією та прикордонні райони. 

Як пише "Європейська правда", про це оголосила пресслужба Єврокомісії.

"Ми досягли домовленості з BioNTech-Pfizer про постачання додаткових 4 мільйонів доз вакцини від коронавірусу для країн ЄС у наступні два тижні. Це допоможе покращити ситуацію у регіонах з найвищою захворюваністю та сприятиме вільному руху через кордони… Збільшення поставок у березні - це результат успішного розширення виробничих потужностей у Європі, що завершилося у середині лютого", - зазначають у повідомленні.

Ці вакцини мають надійти додатково до планового обсягу поставок та мають бути спрямовані насамперед в регіони з найгіршими показниками захворюваності та прикордонні регіони.

Серед регіонів з особливо тривожною ситуацією згадують австрійський Тіроль, французькі Ніццу та Мозель, Больцано в Італії, окремі частини німецьких федеральних земель Баварія та Саксонія. 

Нагадаємо, у січні-лютому ЄС зіткнувся з дефіцитом вакцини після того, як Pfizer-BioNTech попередила про тимчасові затримки, а далі AstraZeneca оголосила, що може поставити найближчим часом суттєво менше доз, ніж обіцяла. 

На тлі цих новин Єврокомісія оголосила про запровадження контролю за експортом доз, вироблених на території блоку, а деякі країни-члени почали шукати альтернативні варіанти. 

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн визнала, що керівництво ЄС недооцінило можливі проблеми з постачанням вакцин у своєму плануванні.

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Коронавірус Єврокомісія
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