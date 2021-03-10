ЄС отримає додаткові 4 млн доз вакцини Pfizer у наступні два тижні

ЄС отримає від BioNTech-Pfizer додаткові 4 млн доз вакцини у наступні два тижні, їх мають спрямувати в регіони з особливо тривожною ситуацією та прикордонні райони.

Як пише "Європейська правда", про це оголосила пресслужба Єврокомісії.

"Ми досягли домовленості з BioNTech-Pfizer про постачання додаткових 4 мільйонів доз вакцини від коронавірусу для країн ЄС у наступні два тижні. Це допоможе покращити ситуацію у регіонах з найвищою захворюваністю та сприятиме вільному руху через кордони… Збільшення поставок у березні - це результат успішного розширення виробничих потужностей у Європі, що завершилося у середині лютого", - зазначають у повідомленні.

We have reached an agreement with BioNTech-Pfizer for the supply of four million more doses of COVID-19 vaccines for EU countries in the next two weeks.



This will help tackle coronavirus hotspots and facilitate free border movement. #StrongerTogether — European Commission 🇪🇺 (@EU_Commission) March 10, 2021

Ці вакцини мають надійти додатково до планового обсягу поставок та мають бути спрямовані насамперед в регіони з найгіршими показниками захворюваності та прикордонні регіони.

Серед регіонів з особливо тривожною ситуацією згадують австрійський Тіроль, французькі Ніццу та Мозель, Больцано в Італії, окремі частини німецьких федеральних земель Баварія та Саксонія.

Нагадаємо, у січні-лютому ЄС зіткнувся з дефіцитом вакцини після того, як Pfizer-BioNTech попередила про тимчасові затримки, а далі AstraZeneca оголосила, що може поставити найближчим часом суттєво менше доз, ніж обіцяла.

На тлі цих новин Єврокомісія оголосила про запровадження контролю за експортом доз, вироблених на території блоку, а деякі країни-члени почали шукати альтернативні варіанти.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн визнала, що керівництво ЄС недооцінило можливі проблеми з постачанням вакцин у своєму плануванні.