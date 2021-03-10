ЕС получит дополнительные 4 млн доз вакцины Pfizer в следующие две недели

ЕС получит от BioNTech-Pfizer дополнительные 4 млн доз вакцины в следующие две недели, их должны направить в регионы с особо тревожной ситуацией и пограничные районы.

Как пишет "Европейская правда", об этом объявила пресс-служба Еврокомиссии.

"Мы достигли договоренности с BioNTech-Pfizer о поставках дополнительных 4 миллионов доз вакцины от коронавируса для стран ЕС в следующие две недели. Это поможет улучшить ситуацию в регионах с высокой заболеваемостью и будет способствовать свободному движению через границы ... Увеличение поставок в марте - это результат успешного расширения производственных мощностей в Европе, которое завершилось в середине февраля", - отмечается в сообщении.

Эти вакцины должны поступить дополнительно к плановому объему поставок и должны быть направлены прежде всего в регионы с наихудшими показателями заболеваемости и пограничные регионы.

Среди регионов с особо тревожной ситуацией упоминают австрийский Тироль, французские Ниццу и Мозель, Больцано в Италии, отдельные части немецких федеральных земель Бавария и Саксония.

Напомним, в январе-феврале ЕС столкнулся с дефицитом вакцины после того, как Pfizer-BioNTech предупредила о временных задержках, а дальше AstraZeneca объявила, что может поставить в ближайшее время существенно меньше доз, чем обещала.

На фоне этих новостей Еврокомиссия объявила о введении контроля за экспортом доз, произведенных на территории блока, а некоторые страны-члены начали искать альтернативные варианты.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен признала, что руководство ЕС недооценило возможные проблемы с поставками вакцин в своем планировании.