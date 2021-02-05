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У Єврокомісії визнали, що недооцінили можливі проблеми з постачанням вакцин

П'ятниця, 5 лютого 2021, 10:09

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн визнала, що керівництво ЄС недооцінило можливі проблеми з постачанням вакцин у своєму плануванні.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Deutsche Welle, про це вона розповіла в інтерв’ю ЗМІ 4 лютого. 

"Ми найбільше зосередилися на тому, щоб вакцина взагалі з’явилася - на її розробці. Водночас нам варто було би більше подумати про виклики, пов’язані з її масовим виробництвом", - сказала вона. 

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Урсула фон дер Ляєн визнала, що оскільки потенційні проблеми недооцінили і про них не попередили, то у багатьох виникли завищені очікування з приводу кампанії вакцинації. 

"Ми мали казати людям, що процес рухається, але повільно, і що на цьому шляху у нас будуть проблеми та затримки", - зазначила вона. 

Водночас, додала президентка Єврокомісії, вона досі вважає правильною ідею спільної закупівлі вакцини для ЄС, тому що це запобігло нездоровому змаганню за доступні дози між країнами-членами - хай навіть уповільнило вакцинацію в цілому. 

"Звісно, одна країна сама по собі може бути швидкісним катером, тоді як увесь ЄС - це немов танкер", - зазначила вона. 

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За її словами, мета про вакцинацію 70% дорослого населення ЄС до кінця літа залишається актуальною, проте дуже очікувано, що з кампанією вакцинації і далі будуть різні проблеми. 

Єврокомісія наразилася на критику в останні тижні, після того, як у блоку почалися проблеми з кампанією вакцинації через затримки поставок вакцини.

Спершу про тимчасові затримки повідомила Pfizer-BioNTech, далі AstraZeneca оголосила, що може поставити найближчим часом суттєво менше доз, ніж обіцяла. 

На тлі дефіциту вакцин Єврокомісія оголосила про запровадження контролю за експортом доз, вироблених на території блоку. 

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