Литва готує нові послаблення карантину з середини березня 

Міністерство охорони здоров’я Литви пропонує уряду з 15 березня послабити деякі правила карантину.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

З 15 по 31 березня у Литві планують дозволити відвідування музеїв, галерей та інших виставкових місць в закритих приміщеннях. Список об'єктів повинен затвердити міністр культури.

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Разом з тим, на цих об’єктах мають бути забезпечені епідеміологічні вимоги. Квитки слід поширювати через інтернет або реєструвати відвідувачів; електронні квитки або факт реєстрації повинні перевірятися на вході безконтактно; на одного відвідувача має припадати не менше 30 квадратних метрів площі.

З 15 березня пропонують відкрити всі торгові місця з входом з вулиці, незалежно від їх площі. Важливо буде контролювати потік відвідувачів.

Крім того, з обмеженнями кількості місць курсуватиме міський, міжміський та приміський транспорт.

Уряду також запропонують пілотний проєкт з повернення учнів початкових класів в школи в інших муніципалітетах, а не тільки в столиці.