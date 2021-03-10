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Литва готує нові послаблення карантину з середини березня 

Середа, 10 березня 2021, 16:01

Міністерство охорони здоров’я Литви пропонує уряду з 15 березня послабити деякі правила карантину. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

З 15 по 31 березня у Литві планують дозволити відвідування музеїв, галерей та інших виставкових місць в закритих приміщеннях. Список об'єктів повинен затвердити міністр культури. 

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Разом з тим, на цих об’єктах мають бути забезпечені епідеміологічні вимоги. Квитки слід поширювати через інтернет або реєструвати відвідувачів; електронні квитки або факт реєстрації повинні перевірятися на вході безконтактно; на одного відвідувача має припадати не менше 30 квадратних метрів площі. 

З 15 березня пропонують відкрити всі торгові місця з входом з вулиці, незалежно від їх площі. Важливо буде контролювати потік відвідувачів. 

Крім того, з обмеженнями кількості місць курсуватиме міський, міжміський та приміський транспорт. 

Уряду також запропонують пілотний проєкт з повернення учнів початкових класів в школи в інших муніципалітетах, а не тільки в столиці. 

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