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Литва готовит новые послабления карантина с середины марта

Среда, 10 марта 2021, 16:01

Министерство здравоохранения Литвы предлагает правительству с 15 марта ослабить некоторые правила карантина.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

С 15 по 31 марта в Литве планируют разрешить посещение музеев, галерей и других выставочных мест в закрытых помещениях. Список объектов должен утвердить министр культуры.

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Вместе с тем, на этих объектах должны быть обеспечены эпидемиологические требования. Билеты следует распространять через интернет или регистрировать посетителей; электронные билеты или факт регистрации должны проверяться на входе бесконтактно; на одного посетителя должно приходиться не менее 30 квадратных метров площади.

С 15 марта предлагают открыть все торговые места с входом с улицы, независимо от их площади. Важно будет контролировать поток посетителей.

Кроме того, с ограничениями количества мест будет курсировать городской, междугородный и пригородный транспорт.

Правительству также предложат пилотный проект по возвращению учеников начальных классов в школы в других муниципалитетах, а не только в столице.

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