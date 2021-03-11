В Угорщині, яка закупила "Спутник V", рекордне число нових випадків коронавірусу

В Угорщині протягом останньої доби виявили найбільшу кількість нових випадків зараження коронавірусом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Hungary Today.

За минулу добу від коронавірусної хвороби в Угорщині померли 172 пацієнти, як правило, люди похилого віку із супутніми захворюваннями. Також було офіційно зареєстровано 8 312 нових випадків коронавірусної інфекції.

Загальна кількість випадків інфекції зросла до 489 172, тоді як кількість загиблих зросла до 16 497.

Наразі в країні нараховується 128 408 активних випадків коронавірусу.

Першу дозу вакцини в Угорщині отримали вже 1 149 557 людей.

Нагадаємо, Угорщина, на додачу до зареєстрованих у ЄС препаратів, використовує китайську та російську вакцини. Угорщина стала першою в ЄС вакцинувати людей російським "Спутником V".

Прем’єр Віктор Орбан отримав щеплення китайською вакциною.