В Венгрии, закупившей "Спутник V", рекордное число новых случаев коронавируса

В Венгрии за последние сутки обнаружили наибольшее число новых случаев заражения коронавирусом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Hungary Today.

За минувшие сутки от коронавирусной болезни в Венгрии умерли 172 пациента, как правило, пожилые люди с сопутствующими заболеваниями. Также было официально зарегистрировано 8312 новых случаев коронавирусной инфекции.

Общее количество случаев выросло до 489 172, тогда как число погибших возросло до 16 497.

Сейчас в стране насчитывается 128 408 активных случаев коронавируса.

Первую дозу вакцины в Венгрии получили уже 1 149 557 человек.

Напомним, Венгрия, в дополнение к зарегистрированным в ЕС препаратам, использует китайскую и российскую вакцины. Венгрия стала первой в ЕС вакцинировать людей российским "Спутником V".

Премьер Виктор Орбан получил прививку китайской вакциной.