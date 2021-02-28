Прем’єр Угорщини щепився від коронавірусу китайською вакциною

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан повідомив, що отримав щеплення від коронавірусу китайською вакциною Sinopharm.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав у своєму Facebook, оприлюднивши фото з медичного кабінету, з коротким коментарем - "Я вакцинований".

Як відомо, Угорщина стала першою країною Європейського Союзу в середу, яка почала робити щеплення китайською вакциною Sinopharm.

Раніше Угорщина почала вакцинацію російським "Спутником V", вакциною, яка (як і Sinopharm) не отримала схвалення регулюючих органів в ЄС.

За даними уряду, вакциновано близько 471 тисячі осіб, що складає майже 5% населення Угорщини.

У четвер в офісі прем'єра заявили, що Угорщина не дозволить приватним клінікам проводити вакцинацію від коронавірусу і громадянам доведеться чекати своєї черги, визначеної національним планом вакцинації.