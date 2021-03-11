В Естонії вперше за час епідемії майже 2000 заражень

В Естонії добовий приріст заражень коронавірусом встановив новий рекорд, наблизившись до 2000.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

За останню добу хворобу підтвердили у 1957 людей, при цьому, позитивні тести склали 20,8% від усіх зроблених. Попередній максимум, 1570 випадків, зареєстрували 27 лютого.

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Варто зазначити, що населення всієї країни менше, ніж населення Києва - 1,3 млн.

Більше половини всіх випадків, 1200, припадає на Таллінн і столичний регіон Хар’юмаа.

Померли за останню добу 9 хворих, з них двоє - віком 50 і 43 роки, решта - старші 70. У лікарнях перебувають 639 хворих, з них 42 потребують штучної вентиляції легень.

Показник захворюваності на 100 000 населення за останні 14 днів складає 1453.

В органах охорони здоров’я називають ситуацію критичною та звертають увагу на зростаючу кількість госпіталізацій, що вже призводить до дефіциту місць у лікарнях. Стрімке зростання кількості заражень пов’язують з поширенням більш заразного "британського" штаму коронавірусу.

Водночас, вакцину від коронавірусу в Естонії отримали вже майже 114 000 осіб, з них понад 47 тисяч щеплені вже обома дозами.

Як свідчать дані Європейського центру контролю і попередження захворювань, Естонія - на другому місці у ЄС за найгіршою епідемічною ситуацією. Лідером є Чехія, де показник захворюваності на 100 000 населення - 1572.