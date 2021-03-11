В Эстонии впервые за время эпидемии почти 2000 заражений

В Эстонии суточный прирост заражений коронавируса установил новый рекорд, приблизившись к 2000.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

За последние сутки болезнь подтвердили у 1957 человек, при этом, положительные тесты составили 20,8% от всех сделанных. Предыдущий максимум, 1570 случаев, зарегистрировали 27 февраля.

Стоит отметить, что население всей страны меньше, чем население Киева - 1,3 млн.

Более половины всех случаев, 1200, приходится на Таллин и столичный регион Харьюмаа.

Умерли за последние сутки 9 больных, из них двое - в возрасте 50 и 43 года, остальные - старше 70. В больницах находятся 639 больных, из них 42 нуждаются искусственной вентиляции легких.

Показатель заболеваемости на 100 000 населения за последние 14 дней составляет 1453.

В органах здравоохранения называют ситуацию критической и обращают внимание на растущее число госпитализаций, что уже приводит к дефициту мест в больницах. Стремительный рост количества заражений связывают с распространением более заразного "британского" штамма коронавируса.

В то же время, вакцину от коронавируса в Эстонии получили уже почти 114 000 человек, из них более 47 000 привиты обеими дозами.

Как свидетельствуют данные Европейского центра контроля и предупреждения заболеваний, Эстония - на втором месте в ЕС по худшей эпидемической ситуации. Лидером является Чехия, где показатель заболеваемости 100 000 населения - 1572.