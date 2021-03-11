В ЄС затвердили четверту вакцину проти коронавірусу

Регулюючий орган Європейського Союзу у сфері лікарських засобів (ЕМА) рекомендував до застосування у ЄС вакцину від коронавірусу компанії Janssen, яка належить американській компанії Johnson&Johnson.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву, опубліковану 11 березня на офіційному сайті ЕМА.

"EMA рекомендувала надати тимчасове реєстраційне посвідчення вакцині Janssen проти COVID-19 для людей, старших 18 років", - сказано у заяві агенції.

Регулятор ЄС після експертизи дійшов висновку, що дані про вакцину є надійними і відповідають критеріям ефективності, безпеки та якості.

Вакцина від COVID-19 Janssen - четверта вакцина, рекомендована в ЄС для запобігання коронавірусу. Раніше регулятор ЄС вже схвалив німецько-американську вакцину від BioNTech/Pfizer, британсько-шведську від AstraZeneca та американську вакцину від компанії Moderna.

Вакцина, розроблена фармацевтичною компанією Janssen, що належить Johnson&Johnson і базується в Бельгії, відрізняється від інших затверджених вакцин, оскільки вимагає введення лише однієї дози.

Євросоюз вже замовив 400 мільйонів доз цієї вакцини.

За даними регулятора, вакцина демонструє ефективність у 67%.

Побічні ефекти вакцини від Janssen під час клінічних досліджень зазвичай були легкими або помірними і зникали протягом декількох днів після вакцинації. Найбільш частими з них були біль в місці ін'єкції, головний біль, втома, біль у м'язах і нудота.