Польща хоче заборонити геям всиновлювати дітей навіть поодинці

У Польщі хочуть заборонити всиновлювати дітей людям, які живуть в одностатевих стосунках.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Польща вже забороняє одностатевим парам всиновлювати дітей разом. Але деяким сім'ям вдалося обійти цю заборону, коли дитину всиновлював один член пари окремо. Тепер це буде заборонено.

"Ми готуємо зміну, відповідно до якої люди, що живуть з особою тієї ж статі, не зможуть усиновити дитину, тож гомосексуальна пара не зможе усиновити дитину", - сказав заступник міністра юстиції Міхал Войчик.

Агентства з усиновлення, які проводять перевірку біографічних даних, повинні будуть звертати "особливу увагу" на те, чи живе самотня людина, що бажає усиновити дитину, в гомосексуальних стосунках, сказав він.

За останні два роки понад сто міст Польщі оголосили себе "зонами, вільними від ЛГБТ". ЄС у відповідь пригрозив утримати деякі європейські фонди у таких міст.

Правляча партія Польщі "Право і справедливість" (PiS) заявляє, що права геїв становлять загрозу для християнського способу життя в країні.