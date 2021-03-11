Польша хочет запретить геям усыновлять детей

В Польше хотят запретить усыновлять детей людям, которые живут в однополых отношениях.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Польша уже запрещает однополым парам усыновлять детей вместе. Но некоторым семьям удалось обойти этот запрет, когда ребенка усыновлял лишь один из пары. Теперь это будет запрещено.

"Мы готовим изменение, согласно которому люди, живущие с лицом того же пола, не смогут усыновить ребенка, так что гомосексуальная пара не сможет усыновить ребенка", - сказал заместитель министра юстиции Михал Войчик.

Агентства по усыновлению, которые проводят проверку биографических данных, должны будут обращать "особое внимание" на то, живет ли одинокий человек, желающий усыновить ребенка, в гомосексуальных отношениях, сказал он.

За последние два года более ста городов Польши объявили себя "зонами, свободными от ЛГБТ". ЕС в ответ пригрозил удержать некоторые европейские фонды у таких городов.

Правящая партия Польши "Право и справедливость" (PiS) заявляет, что права геев представляют угрозу для христианского образа жизни в стране.