Франція послабила обмеження на поїздки для Британії та ще низки країн поза ЄС

Франція послабила обмеження на поїздки до або з Британії та ще шести країн за межами ЄС.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV, про це повідомило Міністерство закордонних справ Франції.

Починаючи з п’ятниці 12 березня, "більше не вимагатиметься надавати докази наявності важливої причини для поїздки для подорожей з або до Австралії, Південної Кореї, Ізраїлю, Японії, Нової Зеландії, Британії та Сингапуру - з огляду на дуже значне поширення британського штаму коронавірусу у Франції та особливості епідемічної ситуації у цих країнах", - пояснили в МЗС.

Проте це не скасовує необхідність надавати результат негативного тесту на коронавірус, зробленого щонайбільш за 72 години до відправлення.

Окрім того, МЗС наполегливо рекомендує і надалі максимально обмежувати подорожі за кордон.

Франція також розширила перелік ситуацій, за яких подорож вважається важливою. Це може бути випадок, коли люди в офіційному шлюбі або мають цивільний контракт, але один чи одна з них постійно проживають за кордоном; учні, які навчаються у Франції, але їхня родина живе за кордоном; розведені родини з дітьми, у яких один з батьків проживає у Франції, а інший - за кордоном. Також впускатимуть студентів для складання іспитів чи конкурсів.