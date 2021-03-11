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Франція послабила обмеження на поїздки для Британії та ще низки країн поза ЄС

Четвер, 11 березня 2021, 16:43

Франція послабила обмеження на поїздки до або з Британії та ще шести країн за межами ЄС.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV, про це повідомило Міністерство закордонних справ Франції. 

Починаючи з п’ятниці 12 березня, "більше не вимагатиметься надавати докази наявності важливої причини для поїздки для подорожей з або до Австралії, Південної Кореї, Ізраїлю, Японії, Нової Зеландії, Британії та Сингапуру - з огляду на дуже значне поширення британського штаму коронавірусу у Франції та особливості епідемічної ситуації у цих країнах", - пояснили в МЗС.

Проте це не скасовує необхідність надавати результат негативного тесту на коронавірус, зробленого щонайбільш за 72 години до відправлення. 

Окрім того, МЗС наполегливо рекомендує і надалі максимально обмежувати подорожі за кордон. 

Франція також розширила перелік ситуацій, за яких подорож вважається важливою. Це може бути випадок, коли люди в офіційному шлюбі або мають цивільний контракт, але один чи одна з них постійно проживають за кордоном; учні, які навчаються у Франції, але їхня родина живе за кордоном; розведені родини з дітьми, у яких один з батьків проживає у Франції, а інший - за кордоном. Також впускатимуть студентів для складання іспитів чи конкурсів.

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Франція Коронавірус
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